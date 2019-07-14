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В Ирпене глава Киевской ОГА встретился с обманутыми украинцами

В Ирпене глава Киевской ОГА встретился с обманутыми украинцами
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В Ирпене глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян провел встречу с обманутыми покупателями квартир в новостройках.

Обманутые инвесторы микрорайона “Благодатный” в Ирпене провели митинг, на который приехали председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, а также временно исполняющий обязанности начальника областной полиции Андрей Небытов.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила представитель инициативной группы инвесторов Наталья Никитина.

“Председатель областной госадминистрации пообещал нам посодействовать в открытии дела против виновников. А Небытов сказал, что разрабатывается план действий, который будет включать международный розыск одного из них”, - рассказала Никитина.

По ее словам, на митинг вышли почти триста человек, которые представляли около 1200 пострадавших инвесторов. Они заявили о наличии схемы, когда высотки возводили не строительные компании, а якобы физические лица, подписывавшие между собой договоры (хотя на самом деле за ними стояли представители бывшей власти города). Эта схема позволяет застройщику не платить налоги, а инвесторов оставляет без защиты, когда фиктивное физическое лицо прекращает строительство.

“Физические лица, которые взяли на себя обязательства по строительству семи жилых комплексов, входящих в микрорайон “Благодатный”, устранились от выполнения своих обязательств по договорам с инвесторами. Дома фактически два года не строятся. У на нет перспективы получить жилье. На протяжении двух лет мы обращались к городской власти Ирпеня, в Киевскую ОГА, полицию области, однако дело не расследовалось, уголовное производство не открывалось”, - сообщила активистка.

По ее словам, реальным застройщиком микрорайона “Благодатный” считается бывший секретарь Ирпенского горсовета Игорь Вишняков, однопартиец экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка.

“Они развернули строительство микрорайона “Благодатный”, рекламировали продажу квартир, но в результате люди остались без жилья. Вишняков, который был одним из учредителей строительства, сбежал в Испанию. А Карплюк сейчас баллотируется в депутаты Верховной Рады”, - сообщила Никитина.

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Она отметила, что это уже седьмой массовый митинг инвесторов. Эта история получила резонанс, как и история с аферой “Элита-Центра” в Киеве, где пострадали 1,5 тысячи человек.

“Обо всем этом мы рассказали на митинге. После сегодняшней встречи с новыми руководителями ОГА и областной полиции мы очень надеемся, что дело сдвинется с места “, - подчеркнула представительница инициативной группы.

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Митинг, Новостройка, Ирпень, Михаил Бно-Айриян.
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