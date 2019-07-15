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Шахтеры из-за задолженности по зарплате приехали к Насалику

Шахтеры из-за задолженности по зарплате приехали к Насалику
00:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Горняки Львовщины приехали к Министру угольной промышленности из-за задолженности по зарплате.

Шахтеры Западной Украины приехали на родину Министра угольной промышленности и устроили акцию протеста во время концерта ко Дню города Калуш.

Об этом сообщают "Українські новини". Работники требуют от министра не устраивать дорогие концерты перед избирателями, а выплатить им долги по зарплате.

«В то время, как министр устраивает концерты, чтобы получить еще раз неприкосновенность, наши семьи не имеют денег», — говорят горняки.

Сегодня же на официальной странице в facebook кандидат в депутаты Насалик называет шахтеров спортсменами и «титушками по вызову», хотя большинство из них он знает лично, видим на видео. Также на акции протеста были знакомые заместителю министра руководители профсоюзов горняков Украины.

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Напомним, 11 июля, на сессии Верховной Рады Украины депутаты при наличии кворума рассматривали и проголосовали ряд вопросов, однако, не поддержали даже включение в повестку дня законопроекта №10307, которым было предусмотрено внесение изменений в Государственный бюджет и выделение средств угольной отрасли. Следует отметить, что Игорь Насалик баллотируется в Верховную Раду на Прикарпатье (85 избирательный округ).

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Калуш, Шахтеры, Министра угольной промышленности, Игорь Насальник.
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