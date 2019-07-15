Из-за сильных дождей в Непале погибли десятки людей

Дожди в Непале в ближайшее время не прекратятся.

Из-за сильных муссонных дождей и наводнения в Непале, Индии и Бангладеш уже погибли десятки людей. В ближайшее время интенсивные осадки не прекратятся по крайней мере в Непале.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По прогнозам метеорологов, в последующие дни ожидаются сильные дожди и штормы в Непале.

По данным местных властей, в результате шторма в Криини погибли по меньшей мере 27 человек, еще 11 были ранены и 15 числятся пропавшими без вести. В течение нескольких дней от дождей особенно страдала столица страны Катманду, где погибли три человека. Многие реки в стране вышли из берегов, а оползни заблокировали магистрали.

Из-за муссона также сильно пострадала Индия. В северо-восточном штате Ассам погибли по меньшей мере шесть человек: один человек умер в результате смещения и пятеро - из-за наводнения. В общем от сильных наводнений там пострадали 870 000 человек. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома, некоторые остались заблокированными дома. Около 8000 человек нашли приют в 68 государственных приютах.

Спасатели эвакуируют людей из более 1500 затопленных сел. Власть обеспечила пострадавших продовольствием и медикаментами. Также от непогоды пострадал национальный парк Казиранга, который входит в Мировое наследие ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в последние дни постоянно повышался.

В Бангладеш из-за непогоды погибли по меньшей мере 16 человек. От молний погибли 13 человек, еще трое - в результате наводнений и оползней. В округе Рангамати свои дома покинули 1300 человек.

Как отметили в DW, сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь.