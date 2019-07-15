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Командующая флотом ВМС США прокомментировала результаты Sea Breeze-2019

Командующая флотом ВМС США прокомментировала результаты Sea Breeze-2019
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Командующая 6-ым оперативным флотом ВМС США, вице-адмирал Лизы Франчети поделилась впечатлениями от учений Sea Breeze-2019.

Учения Sea Breeze продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе, где российское негативное влияние очевидно.

Об этом говорится в блоге Командующего 6-ым оперативным флотом ВМС США, вице-адмирала Лизы Франчети, сообщает сайт Минобороны.

"Учения Sea Breeze предоставили множество уникальных возможностей для приобретения новых знаний и навыков, и продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между США и нашими региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе. В этом театре военных действий мы рассматриваем угрозы со всех 360 градусов и упорно работаем над тем, чтобы персонал и силы были обучены и готовы эффективно действовать на всех морских флангах НАТО ", - написала Франчети.

Она напомнила, что с момента основания в 1997 году Sea Breeze при поддержке США и Украины сосредоточены на нескольких военных направлениях: противодействие незаконной деятельности на море, противовоздушная оборона, противолодочная оборона, контроль повреждений, поисково-спасательные и десантные операции.

Вице-адмирал уверена, что в нынешнюю эпоху противостояния больших сил, военно-морские силы НАТО и союзников отданы принципу надежного сдерживания. 

В Одессе прошла церемония закрытия Sea Breeze-2019

"Одной из моих основных обязанностей как оперативного командующего является продолжение военного сотрудничества в регионе для достижения общих целей безопасной, стабильной морской среды. Особенно это касается черноморского региона, где российский негативное влияние является не только очевидным, но и распространенным. Американские военно-морские силы в Европе, Альянс НАТО и наши партнеры в черноморском регионе стремятся постоянно повышать оперативную совместимость с целью содействия безопасности и стабильности. Нет лучшего способа сделать это, чем проводить вместе на море многосторонние обучения, такие как Sea Breeze", - добавила Франчети.

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Украина, США, Военные учения, Учения, Черное море, Sea Breeze, Sea Breeze-2019.
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