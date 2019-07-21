Гризманн рассказал о своей реакции на переход в Барселону

Звездный француз эмоционально отреагировал на трансфер в каталонский клуб.

Нападающий Антуан Гризманн, перешедший этим летом в каталонскую Барселону, рассказал о своей реакции на свой трансфер.

"Когда я позвонил отцу, я плакал от счастья, потому что знал, что теперь все закончено. В тот момент я был со своими друзьями, женой и детьми. Это было потрясающе", - приводит слова Гризманна Marca.

Ранее сообщалось, что Гризманна и других новичков каталонцы встретили подзатыльниками.

Напомним, ранее испанская федерация футбола открыла дело против Барселоны и Гризманна из-за жалобы Атлетико.