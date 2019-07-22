Кэмпбелл: Ломаченко - лучший боксер вне зависимости от веса

Украинский боксер считается фаворитом, а британец намерен воспользоваться своим мощным ударом.

Соперник украинского чемпиона мира по версии WBA, WBO Василия Ломаченко британец Люк Кэмпбелл высказался касательно своего будущего соперника.

Напомним, что бойцы будут сражаться за все пояса Василия, а также за вакантный WBC.

"Я считаю, что Ломаченко - топовый боец, он лучший боксер вне зависимости от весовой категории. Такое поединок стимулирует меня работать как можно больше и показывать отличный бокс.

"Однако я уверен, что могу послать в нокаут любого в легком весе, если сделаю правильный удар. Я один из лучших ударников тут. Хотя понимаю, что меня ожидает тяжелейший матч в карьере", - приводит слова Люка BoxingScene.