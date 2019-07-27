Украинская балерина снялась в рекламе американского бренда

Балерина из Украины Соня Мохова, которая только начинает свою карьеру, стала приглашенной звездой новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs.

Звезда уже снялась в яркой фотосессии и примерила наряды из бюджетной линии одежды.

Соответствующими снимками Соня Моховая поделилась на Instagram-странице. Там звезда предстала в эффектном наряде из новой коллекции Marc Jacobs. В частности, обуви на каблуках, пестрых рубашках, цветных чулках, кожаной куртке, платьях и костюмах. Ярким элементом съемки были аксессуары от бренда, на которых виднелось название.

Известно, что рекламная кампания THE Marc Jacobs была создана исключительно для социальных сетей, поэтому ее авторы – знаменитый дуэт фотографов Стиви и Мада – не поскупились на яркие цвета. Съемки они организовали на обычном пляже в Одессе и подсолнечном поле, что выглядело очень колоритно. Рекламу уже опубликовали на официальной странице Marc Jacobs, а фотографы с радостью презентовали свой проект.

Еще накануне Нового года представители бренда Marc Jacobs анонсировали создание демократической линейки одежды. Уже в коллекциях осень-зима появились наряды и аксессуары средней ценовой категории. Найти их можно с артиклем "The", который будет указателем на доступные изделия. Ожидалось, что рекламная кампания стартует в мае 2019 года, однако только на днях авторы фотосессии опубликовали первые снимки.