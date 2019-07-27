Скачать
Суббота, 27.07.2019
Зеленский потребовал от Авакова уволить главу ГУНП в Днепропетровской области
Зеленский потребовал от Авакова уволить главу ГУНП в Днепропетровской области
Волкер не исключает визита Трампа в Украину
Волкер не исключает визита Трампа в Украину
В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула
В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула
День Владимира: история и традиции праздника
День Владимира: история и традиции праздника

Украинская балерина снялась в рекламе американского бренда

Украинская балерина снялась в рекламе американского бренда
16:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Балерина из Украины Соня Мохова, которая только начинает свою карьеру, стала приглашенной звездой новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs.

Звезда уже снялась в яркой фотосессии и примерила наряды из бюджетной линии одежды.

Соответствующими снимками Соня Моховая поделилась на Instagram-странице. Там звезда предстала в эффектном наряде из новой коллекции Marc Jacobs. В частности, обуви на каблуках, пестрых рубашках, цветных чулках, кожаной куртке, платьях и костюмах. Ярким элементом съемки были аксессуары от бренда, на которых виднелось название.

Известно, что рекламная кампания THE Marc Jacobs была создана исключительно для социальных сетей, поэтому ее авторы – знаменитый дуэт фотографов Стиви и Мада – не поскупились на яркие цвета. Съемки они организовали на обычном пляже в Одессе и подсолнечном поле, что выглядело очень колоритно. Рекламу уже опубликовали на официальной странице Marc Jacobs, а фотографы с радостью презентовали свой проект.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

THE Mini Box Bag in Windy Blue Tap to shop. Photographed by @StevieMada Styled by @AlisonMarieIsbell

Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)

Екатерина Кухар сменила профессию

Еще накануне Нового года представители бренда Marc Jacobs анонсировали создание демократической линейки одежды. Уже в коллекциях осень-зима появились наряды и аксессуары средней ценовой категории. Найти их можно с артиклем "The", который будет указателем на доступные изделия. Ожидалось, что рекламная кампания стартует в мае 2019 года, однако только на днях авторы фотосессии опубликовали первые снимки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реклама, Бренд, Балерина, Marc Jacobs, Украинская балерина, Соня Моховая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Скончалась самая старейшая горилла в мире
Скончалась самая старейшая горилла в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь