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Врачи рассказали, какие семечки полезны при диабете

Врачи рассказали, какие семечки полезны при диабете
23:16 Пн, 29 Июль 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Также эти семечки защищают от артрита.

Медики заявили, что тыквенные семечки обеспечивают эффективную защиту от артрита и диабета. Содержащиеся в них Омега-6 и Омега-3 жирные кислоты снижают риск развития опасных заболеваний.

Названная разновидность семечек крайне популярна. Первым полезным эффектом является снижение риска развития артрита. В то же время при развивающейся болезни жирные кислоты приносят облегчение от боли.

Во втором случае семечки являются источником пищевых белков, способных заглушить голод. Они содержат железо, обеспечивающее высокий уровень энергии и защищающее от головных спазмов. Семена имеют диуретический эффект, выступая в роли мочегонного препарата, благодаря аминокислотам. Они являются антибактериальными агентами в борьбе с паразитическими червями кишечника.

При сахарном диабете семечки улучшают контроль уровня сахара в крови, регулируя выработку инсулина. Их следует использовать для профилактики депрессии, так как они уравновешивают гормональный дисбаланс за счет аминокислот. Последние отвечают за гормоны, играющие важную роль в регулировании поведения человека, в то же время наступает улучшение сна и настроения.

Мужчинам рекомендуется употреблять семена тыквы, так как они сохраняют здоровье простаты за счёт содержащегося в них цинка.

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Все по теме:

Диабет, Тыква, Семечки, Тыквенные семечки, Польза тыквенных семечек, Свойства тыквенных семечек.
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