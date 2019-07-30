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В Сети показали необычную Skoda со спортивным кузовом

В Сети показали необычную Skoda со спортивным кузовом
14:30 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Если возникло желание обзавестись Skoda S 110 R, покупать лучше в Чехии, где автомобиль считается национальной святыней.

Автомобиль Skoda S 110 R не зря назвали "Порше Востока". Наряду с русскими "Жигулями" она, бесспорно, является незабываемой классикой.

Каждый, кто в ГДР владел импортированной Skoda S 110 R, автоматически возвышался в "дорожной" иерархии. Спортивное купе с 4х-цилиндровым 4х-тактнам двигателем мощностью 52 л.с. и объемом 1107 кубических сантиметров рабочего объема шагал в ногу с быстрой российской Lada. Так что прозвище "Порше Востока" вполне оправдано.

С сегодняшней точки зрения, если вынести за скобки тогдашние реалии авторынка ГДР, 52 "лошадки" — это довольно слабо. Двойное число цилиндров и двойная мощность уже говорят о многом. У Skoda в действие вступает двигатель задней установки и разрезной мост. Именно благодаря этим технологиям на S 110 R можно гонять по саксонским или тюрингским проселочным дорогам. Внутри совершенно свободно помещаются четверо взрослых. В передний багажник вместится только плоский чемодан. Второй можно положить между задним сиденьем и кузовом. Для перевозки мебели места недостаточно. А вот для ежедневных поездок и семейных выездов S 110 R – то, что надо.

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Даже визуально Skoda S 110 R – автомобиль мечты. Длинный уклон крыши и воздухозаборники по бокам придают сходство с лимузином. Ручки, выдвигающиеся из дверей, также завораживают. Но этим потенциал Skoda S 110 R не исчерпывается. Собственно и появился автомобиль на свет только благодаря упорству инженеров компании. его собирали на филиале в Квасинах, и производство шло гораздо медленнее, чем хотелось бы. Как следствие, S 110 R считался редким и дорогим автомобилем.

Впрочем, есть у машины и свои слабые места – они быстро ржавеют. Детали для него встречаются редко, а из 50 тысяч произведенных на заводе в Германию, к примеру, попали только 500.

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Skoda, Автомобили, Авто, Спортивные авто, Спортивный кузов.
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