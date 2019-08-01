Натали Портман дала откровенное интервью и украсила обложку известного глянца

Голливудская актриса Натали Портман украсила обложку сентябрьского номера британского журнала Harper's Bazaar.

Также актриса снялась в эффектной фотосессии в объективе популярного фотографа Памелы Хэнсон в образах от Dior.

В интервью британскому Harper's Bazaar Натали Портман прокомментировала понятие женской красоты, свои творческие амбиции и призналась, почему редко соглашается играть матерей в кино.

Актриса заявила, что всегда любила гламур и красота важна для нее. Однако она добавила, что нельзя опираться в жизни только на это. По словам Натали, она часто борется с тем, чтобы ее оценивали не только по внешности.

Женщины постоянно борются против того, чтобы их ценили только за внешность. Потому что это становится очень незначительной вещью, которая определяется взглядом и мнением других. А красота по определению является недолговечной, ее нельзя поймать. Это бабочка, которая живет одну секунду. Чтобы сделать жизнь достойной и наполненной смыслом, нельзя опираться на красоту, – отметила звезда.

Также актриса заговорила о правах женщин, а именно о навязывании определенного типа поведения в обществе.

Нас (женщин) заставили поверить в то, что мы не можем злиться, а только расстраиваться и грустить. Но в моей голове однажды случился обвал. Я поняла, что каждый раз, когда плакала, я просто злилась, но не знала, как это выразить,– сказала Портман.

Натали добавила, что хотела бы снова снимать кино. "В настоящее время я пишу сценарий к фильму. Знаете, после того, как я уложу детей спать, помою посуду и закончу другие дела по дому, я могу сесть и поработать над написанием сценария. Это очень весело!"– добавила звезда.

Также Портман призналась, что не любит играть матерей в фильмах.

"Я просто чувствую себя странно, если я на работе притворяюсь мамой для чужого ребенка. Мне проще играть астронавта или суперзвезду", – сказала актриса.