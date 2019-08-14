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Среда, 14.08.2019
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Певица Пинк примерила жакет украинского бренда

Певица Пинк примерила жакет украинского бренда
23:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Певица Пинк вышла на сцену Нью-Йорка в наряде от украинского дизайнера.

Знаменитая исполнительница Pink выступила в рамках шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке, США, где для сценического образа выбрала жакет украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Приятную новость своим поклонникам дизайнер сообщила на своей Instagram-страничке.

"Икона музыки Пинк в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммел в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

 
 
 
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Music icon @pink wearing Valery Kovalska signature tuxedo jacket during her performance at @jimmykimmellive show in NYC Styled by @artemisjafari and @absolutekimbowen Special thanks to @h_lorenzo and @fashionoffice.ua Image credit @justjared #VALERYKOVALSKA

Публикация от VALERY KVALSKA (@valerykovalska)

Для целостного образа стилисты Пинк (менее известна как Алиша Мур) выбрали черный асимметричный жакет с плисировкой бренда Valery Kovalska, дополнив его белой блузой и брюками красного цвета. Стоимость жакета из весенне-летней коллекции 2019 – от 640 до 1000 евро.

Деми Мур надела наряд от украинского бренда

Добавим, что зарубежные звезды все чаще надевают вещи украинских брендов. Самыми популярными марками и дизайнерами отечественного производства является Вита Кин, Юлия Магдыч, Светлана Бевза, Валерия Ковальская, Руслан Багинский и другие.

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Все по теме:

Пинк, Стиль, Образ, Наряд, Украинский бренд, Valery Kovalska.
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