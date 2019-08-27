Скачать
Вторник, 27.08.2019
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019 года, предусматривает день удаченый для походов в банки и государственные учреждения.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Овнов 

    Не исключено, что суета заполнит максимум вашего времени, так что на романтические приключения уже просто сил не останется. Стройте планы на будущее и старайтесь поменьше конфликтовать с окружающими.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Тельцов

     Сегодня придется понервничать многим Тельцам. Особенно немало хлопот доставят конкуренты, которые будут стараться выхватить удачу у вас из-под носа, перехватить победу. Не сдавайтесь, отстаивайте свои позиции; благо, что бойцовских качеств Вам не занимать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Близнецов 

    Сегодня судьба будет испытывать на прочность Близнецов-бизнесменов. Догматизм, недостаток гибкости, а также зависимость от чужих инвестиций могут серьезно помешать в делах. Важно иметь лояльные взаимоотношения с партнерами. Избегайте беспочвенной ревности и зависти.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Раков

     Не исключено, что ваши серьезность и ответственность могут удивить избранника или избранницу, которые настроены на легкомысленные отношения. Вам будет легче найти взаимопонимание с более опытным партнером, возможно, старше вас по возрасту.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Львов

     Несмотря на постоянный попутный ветер, поддержку инвесторов и прекрасное деловое чутье, на пути вашего бизнеса или карьеры могут встречаться тайные и неожиданные препятствия. Ваша задача — раскрыть резервы собственной личности, выстроить ее, разобраться в тайниках своей души, даже если иногда это пойдет вразрез с поставленными задачами в бизнесе.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Дева 

    Вам предстоит работа в дружелюбном коллективе, возможно, в благотворительной организации или в государственном аппарате. Вероятна работа по совместительству. Вам не стоит слишком увлекаться бумаготворчеством и личным общением, это может отвлечь вас от основной задачи.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Весов

    Именно сегодня Весы с головой окунутся в мир страсти. Какого мнения на сей счет придерживаются звезды? Они дают свое благословение настойчивому и напористому человеку. Если Весы задумали что-то сделать, их невозможно отговорить. Но если Весы узнают, что у них появился конкурент или соперник, они тут же завершат задуманную операцию и оставят соперника ни с чем.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Скорпионов

    Не исключено, что в запале строительно-ремонтных работ вы сейчас не желаете замечать, что вся эта реорганизация может быть в тягость остальным членам семьи. Следите за тем, как бы ваше стремление к переустройству быта не привело к серьезным размолвкам.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Стрельцов

    Сегодня не благоприятны переезды, смена места жительства. Даже самые выгодные предложения на этот счет в конечном итоге окажутся фикцией, а главное — обернутся для вас крупными неприятностями. Возможны и денежные потери, и семейные раздоры, и травмы, и обострение хронических заболеваний. Отложите свои планы лучше на будущее. Короче, оставайтесь на месте и помните: "В родном дому и стены помогают".

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Козерогов

    В личной жизни не обойдется без проблем и разочарований: и родственники подкинут поводы для беспокойства, и "вторая половинка" может в самый неподходящий момент начать выяснять отношения. Если вы придете к выводу, что ваш союз изжил себя, не стоит силой удерживать "птицу счастья".

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Водолеев

    Этот день располагает к покою, уединению. У многих Водолеев появится возможность заняться собой. Вам не мешало бы позаботиться о внешности: сделать чистку лица, тонизирующие и питательные маски. Переходите на легкую, овощную диету и постарайтесь не нервничать.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 27 августа 2019 для Рыб

    День символизирует искушения и может проверить нравственный облик Рыб. Соблазн поддаться искушению будет особенно велик вдали от дома: в поездке, командировке и, конечно, на курорте. Тем, кто дорожит семьей, советуем еще раз перечитать следующую мудрость: "Краткий миг счастья грозит обернуться крахом".

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (26.08 - 1.09)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (26.08 - 1.09.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, 27 августа, Гороскоп на 27 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
05 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь