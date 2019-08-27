Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 августа 2019 для Овнов Не исключено, что суета заполнит максимум вашего времени, так что на романтические приключения уже просто сил не останется. Стройте планы на будущее и старайтесь поменьше конфликтовать с окружающими.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 августа 2019 для Тельцов Сегодня придется понервничать многим Тельцам. Особенно немало хлопот доставят конкуренты, которые будут стараться выхватить удачу у вас из-под носа, перехватить победу. Не сдавайтесь, отстаивайте свои позиции; благо, что бойцовских качеств Вам не занимать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 августа 2019 для Близнецов Сегодня судьба будет испытывать на прочность Близнецов-бизнесменов. Догматизм, недостаток гибкости, а также зависимость от чужих инвестиций могут серьезно помешать в делах. Важно иметь лояльные взаимоотношения с партнерами. Избегайте беспочвенной ревности и зависти.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 августа 2019 для Раков Не исключено, что ваши серьезность и ответственность могут удивить избранника или избранницу, которые настроены на легкомысленные отношения. Вам будет легче найти взаимопонимание с более опытным партнером, возможно, старше вас по возрасту.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 27 августа 2019 для Львов Несмотря на постоянный попутный ветер, поддержку инвесторов и прекрасное деловое чутье, на пути вашего бизнеса или карьеры могут встречаться тайные и неожиданные препятствия. Ваша задача — раскрыть резервы собственной личности, выстроить ее, разобраться в тайниках своей души, даже если иногда это пойдет вразрез с поставленными задачами в бизнесе.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 27 августа 2019 для Дева Вам предстоит работа в дружелюбном коллективе, возможно, в благотворительной организации или в государственном аппарате. Вероятна работа по совместительству. Вам не стоит слишком увлекаться бумаготворчеством и личным общением, это может отвлечь вас от основной задачи.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 27 августа 2019 для Весов Именно сегодня Весы с головой окунутся в мир страсти. Какого мнения на сей счет придерживаются звезды? Они дают свое благословение настойчивому и напористому человеку. Если Весы задумали что-то сделать, их невозможно отговорить. Но если Весы узнают, что у них появился конкурент или соперник, они тут же завершат задуманную операцию и оставят соперника ни с чем.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 августа 2019 для Скорпионов Не исключено, что в запале строительно-ремонтных работ вы сейчас не желаете замечать, что вся эта реорганизация может быть в тягость остальным членам семьи. Следите за тем, как бы ваше стремление к переустройству быта не привело к серьезным размолвкам.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 августа 2019 для Стрельцов Сегодня не благоприятны переезды, смена места жительства. Даже самые выгодные предложения на этот счет в конечном итоге окажутся фикцией, а главное — обернутся для вас крупными неприятностями. Возможны и денежные потери, и семейные раздоры, и травмы, и обострение хронических заболеваний. Отложите свои планы лучше на будущее. Короче, оставайтесь на месте и помните: "В родном дому и стены помогают".

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 августа 2019 для Козерогов В личной жизни не обойдется без проблем и разочарований: и родственники подкинут поводы для беспокойства, и "вторая половинка" может в самый неподходящий момент начать выяснять отношения. Если вы придете к выводу, что ваш союз изжил себя, не стоит силой удерживать "птицу счастья".

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 августа 2019 для Водолеев Этот день располагает к покою, уединению. У многих Водолеев появится возможность заняться собой. Вам не мешало бы позаботиться о внешности: сделать чистку лица, тонизирующие и питательные маски. Переходите на легкую, овощную диету и постарайтесь не нервничать.