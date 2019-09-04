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Среда, 04.09.2019
Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году
Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году
В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта "Об оружии"
В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта "Об оружии"
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)
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