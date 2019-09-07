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Непобедимый британский боксер: Бойца уровня Ломаченко ты видишь один раз в жизни

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Непобедимый британский боксер: Бойца уровня Ломаченко ты видишь один раз в жизни
02:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Англичанин Джош Тейлор расхвалил Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тейлор (15-0, 12 KO) прокомментировал прошедший бой между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 КО).

Тейлор был основным спарринг-партнером Кэмпбелла во время подготовки к бою.

– Люк Кэмпбелл не был успешен в бою с Василием Ломаченко. Что вы думаете о бое?

– Я думаю, это был хороший бой. Кэмпбелл должен гордиться собой. Я видел, как он заставлял пятиться Ломаченко, чего не видел ранее.

Лома не решался подойти и дать волю своим рукам. Люк поймал его несколько раз за поединок и в целом хорошо проводил бой. Люк — блестящий боец.

Просто Лома — особенный боец. Парня такого калибра и класса, который может делать все, ты видишь один раз в жизни.

– Вы прошли с ним около 100 раундов, готовили Люка к Василию Ломаченко. Основываясь на том, что вы видели в спаррингах, Люк сделал все, что мог?

– Да, я так думаю. Люк был потрясен ударом по корпусу, по-моему, в пятом раунде. И после этого Лома начал наращивать преимущество.

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Но Люк все равно смог быть конкурентным в этом бою. Я был действительно впечатлен тем, как он заставил Ломаченко сомневаться при подходе к нему так, что он не давал волю своим рукам.

– Насколько вы были впечатлены Ломаченко?

– Да, я впечатлен. Я впечатлен тем, как он применял прессинг. Он не делал многого, но просто его передвижения, движения головой, подстройка под оппонента, легкие удары, прессинг, который он реализовывал.

– Многие говорили после боя, что единственное, что может победить Ломаченко — это размеры. Вы на категорию выше, в 63,5 кг, вы согласны с этим?

– Я не настолько крупный и сильный, чтобы это было фактором в бою. Но его умения могут выровнять это преимущество. Он, очевидно, может подняться в 63,5 кг и отлично выступать там.

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– Бой с Ломаченко вас интересует?

– Да, почему нет. Я должен был драться с ним в любителях, в WSB. К несчастью, я сломал руку за 2 недели до боя, – сказал Тейлор.

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