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МИД Литвы: Важно, что освобожденные пленные наконец находятся дома, в Украине

МИД Литвы: Важно, что освобожденные пленные наконец находятся дома, в Украине
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

МИД Литвы Линас Линкявичус поздравил украинских политзаключенных с возвращением на родину.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус поздравил украинских пленников Кремля с возвращением домой и выразил сожаление, что ради этого Украина вынуждена была выдать РФ ключевого свидетеля в деле сбития русскими малайзийского боинга над Донбассом в 2014 году.

Об этом министр написал в Twitter.

"Важно, что украинские политзаключенные наконец находятся дома, в Украине. К сожалению, ценой этого стал ключевой свидетель по делу MH17", - написал министр.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен пленными в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В списке на обмен 24 захваченных Россией украинских моряков и 11 политзаключенных, в частности, Роман Сущенко (50 лет, журналист, приговорен к 12 годам), Олег Сенцов (43 года, режиссер, приговорен к 20 годам), Александр Кольченко (29 лет, общественный активист, осужден на 10 лет), Николай Карплюк (55 лет, один из лидеров УНА-УНСО, приговорен к 22,5 годам), Станислав Клих (45 лет, приговорен к 20 годам), Владимир Балух (48 лет, предприниматель из Крыма, приговорен к 5 годам); Павел Гриб (21 год, сын украинского єкс-пограничника, осужден в РФ на 6 лет), Евгений Панов (захвачен ФСБ и приговорен к 8 годам в рамках дела "крымских диверсантов"), Алексей Сизонович (61 год, пенсионер, приговорен к 16 годам тюрьмы), Артур Панов (21 год, блогер и общественный активист, приговорен к 8 годам).

 

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Украина, Россия, РФ, Литва, Пленные, Обмен, Линас Линкявичус, Глава МИД Литвы.
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