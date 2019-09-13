Турнир WTA в Гонконге перенесен из-за акций протеста

Новости спорта:С конца марта 2019 года в Гонконге проходят протестные демонстрации против законопроекта об экстрадиции.

Женский теннисный чемпионат WTA в Гонконге пройдет позже из-за массовых протестных акций.

"Теннисная ассоциация Гонконга и WTA решили перенести Открытый чемпионат Гонконга по причине сложившейся ситуации в городе", - отмечают организаторы турнира.

Заметим, что с конца марта этого года в этом городе продолжаются протестные митинги против законопроекта об экстрадиции. В августе конфликт стал развиваться между оппозицией и властями.

Чемпионат должен был пройти в период с 7 по 13 октября, а действующей обладательницей титула является украинская спортсмена Даяна Ястремская.