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Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день

Полнолуние 14 сентября: что запрещено делать в этот день
21:41 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Каждое полнолуние - это важный день, который может принести счастье, а может выжать из человека все силы.

В первом месяце осени полнолуние наступит 14 числа - в субботу. И по всем прогнозам день будет непростым: Луна на пике энергетики и в сложном аспекте с Солнцем, знак Зодиака Рыбы не уравновесит эти обстоятельства, а лишь добавит неопределенности, да и другие небесные тела сочетаются между собой весьма напряженно.

Что можно делать на полную Луну 14 сентября

Астрологи предлагают начать с приятного: хотя Полнолуние 14 сентября пройдет не без рисков, унывать или опускать руки нельзя.

Отдыхать и заботиться о себе. День для таких планов весьма подходящий - в субботу многим людям проще уделить время здоровью и самочувствию. Можно заняться хобби, встретиться с приятными людьми, устроить себе день релакса или записаться, наконец, к нужному врачу, не пожалев времени, - ориентироваться нужно на свои предпочтения.

Полнолуние 14 сентября: что можно и нельзя делать в этот день (Фото)
Полнолуние 14 сентября: что можно и нельзя делать в этот день (Фото)Читать полностью

Посвятить время творчеству и прекрасному. Если не хочется весь день изобретать себе досуг, можно помедитировать, заняться саморазвитием, расширить свои горизонты и познания в какой-то неожиданной области.

Заниматься привычными бытовыми вопросами. Это рядовые покупки, рутинные обязанности на работе или дома, маленькие приятные мелочи, дела выходного дня вроде стирки или уборки. Такие действия помогут не накопить задач на огромный список, напротив, подсократив его на несколько пунктов.

Решив отдыхать весь день, нельзя впадать в крайности. Бездействие, бесконечное листание новостных лент или страниц в социальных сетях, переключение каналов - все это едва ли можно считать полноценным отдыхом. Лучше уж выспаться, если сил правда недостает. Досуг нужно сделать наполненным: если хочется полежать и посмотреть телевизор, пусть это будет хороший фильм, а не рекламные ролики.

Не рекомендуется усложнять отношения с близкими. Не стоит устраивать сцены ревности, размышлять над тем, не был ли брак ошибкой, кого из двух кандидатов в парни звать на свидание, кто был прав в недавней ссоре, и так далее. Докопаться до истины не выйдет, а вот испортить отношения на ровном месте - очень даже запросто.

Лелеять вредные привычки. В такой день все негативное получит мощный закрепляющий импульс. Поэтому не стоит чуть что тянуться за сигаретами, лишней булочкой или игровой приставкой: все хорошо в меру, без привыкания и зависимости.

Прекрасная или пугающая: какое влияние Луна оказывает на людей

Давать обещания. Этого астрологи тоже советуют 14 сентября не делать. В этот день Рыбы возьмут верх над энергетическим пиком Луны, станет слишком трудно оценить собственные силы и возможности, но легко совершить ошибку. Заранее данные обязательства будут сковывать вас в дальнейшем, не оставят пространства для маневра, а могут даже стать причиной конфликта, сорванных сроков или прочих неприятностей.

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Полнолуние, Приметы, Запреты, 14 сентября, Советы астрологов.
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