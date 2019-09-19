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Настроен оптиместически: Брэд Питт готов помириться с Анджелиной Джоли

Настроен оптиместически: Брэд Питт готов помириться с Анджелиной Джоли
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Анджелина Джоли и Брэд Питт были одной из самых популярных звездных супружеских пар, поэтому после их развода поклонники не теряли надежды увидеть их вместе.

Кажется, у их мечты есть шанс осуществиться. 55-летний голливудский актер признался, что не против такого развития событий. В апреле 2019 года после двухлетней судебной тяжбы, громких заявлений и скандальных деталей Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец официально развелись. Через несколько дней после того актриса сменила фамилию на девичью, а недоразумение звезд касательно детей только приобретали обороты.

Однако после последней съемки Брэда Питта для журнала GQ взгляд на их с Джоли, казалось бы, безвыходную ситуацию несколько изменился. Звезда фильма "Однажды в Голливуде" развеял мифы о вражде и заинтриговал поклонников их пары откровенным признанием во время интервью.

На вопрос о воссоединении со своей экс-женой, с которой у них 6 совместных детей, Брэд Питт ответил коротко, но более чем понятно – он готов к примирению. "Ох, я оптимистично настроен к такой возможности (примириться с Анджелиной Джоли). Я очень оптимистичен", – подтвердил Брэд Питт.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

Около двух лет не стихали распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться. О разрыве звезды сообщили в 2016 году, а официально развелись только в апреле 2019 года.

 
 
 
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Публикация от Brad Pitt - fan page (@bradpitt.lover)

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Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер утверждал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом.

Сразу же после официального развода актриса сменила фамилию на девичью и стала чаще появляться на публике.

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