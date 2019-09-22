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Маникюр 2019: осенний бордово-фиолетовый дизайн ногтей (Фото)

Смотрите фото (11)
Маникюр 2019: осенний бордово-фиолетовый дизайн ногтей (Фото)
13:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сегодня мы подготовили для вас самые свежие идеи бордово-фиолетового маникюра.

  • 1

    Тандем пламенного красного огня и охлаждающей синий глади. Смешение этих красок образует манящий фиолетовый. Это самый загадочный оттенок из всей палитры.

  • 2

    Цвет, который так любила обольстительница мужских сердец Клеопатра, а лучшие короли мира добавляли его в свои шикарные наряды.

  • 3

    На пальчиках он смотрится особо грациозно и роскошно.

  • 4

    Фиолетовый маникюр – лучшее решение для девушек, которые хотят подчеркнуть свою таинственность и хороший вкус.

  • 5

    Фиолетовый удачно раскрывается как с яркими, так и с пастельными тонами.

  • 6

    Оттенок идеально подходит для однотонного покрытия. Матовые или глянцевые фиолетовые ногти удачно будут смотреться с любым длинным платьем А-силуэта. Элегантными штрихом в таком маникюре станут серебристые и золотые лунки или вставки в стиле "металлик".

  • 7

    Темно-фиолетовый цвет – удачная подложка и основа для фантазий в нейл-арте. На таких оттенках прекрасно смотрится маникюр в технике битое стекло.

  • 8

    Пастельный цвет прекрасно подойдет для создания плавного градиента, изящно смешав тона красного и синего. Если захочется чего-то яркого и экспрессивного, то рекомендуется сделать переход насыщенного фиолетового оттенка в иссиня-черный или наоборот. Растушевав переход и украсив ноготь блестками, дизайн заиграет уникальными рокерскими красками.

  • 9

    Маникюр с фиолетовым лаком в пастельных тонах также имеет огромное количество вариаций.

  • 10

    Маникюр в фиолетовых тонах с использованием флока раскроет всю королевскую натуру. Благородный цвет в дуэте с бархатом украсят изящные пальчики каждой девушки.

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