Эштон Катчер отреагировал на мемуары Деми Мур в своем Twitter

24 сентября Эштон Катчер опубликовал загадочный твит, в котором, якобы, он наконец-то реагирует на откровенные воспоминания Деми Мур.

Эштон Катчер привлек к себе пристальное внимание 24 сентября, опубликовав твит с заголовком, который, возможно, имел в виду мемуары 56-летней Деми Мур. Мемуары "Inside Out" действительно являются шокирующими, ведь тайны, которую раскрыла Деми, включая обвинение в том, что Эштон Катчер изменял ей во время их брака, свидетельствовали о правдивости ситуации.

"Я собирался нажать кнопку на действительно роковую кнопку "твитнуть". Потом я увидел своего сына, дочь и жену и удалил его".

Звезда сериала "Шоу 70-х" женился на своей бывшей коллегой по фильму Милой Кунис, с которой он вместе воспитывает 4-летнюю дочь Уайатт и 2-летнего сына Димитрия.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. — (@aplusk) 25 сентября 2019 г.

Прежде чем он вступил в отношения с Милой, Эштон была женат на Деми Мур с 2005 по 2013 год.

Публичных комментариев на счет скандальных новостей со стороны Эштона еще не было. Хотя, как утверждается, Деми настояла на том, чтобы они вместе обсудили книгу, прежде чем она быыла выпущена. 24 сентября на Шоу Эллен Дедженерес, но Деми не вдавалась в подробности о этом разговоре.