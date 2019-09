Эштон Катчер отреагировал на мемуары Деми Мур в своем Twitter

Эштон Катчер привлек к себе пристальное внимание 24 сентября, опубликовав твит с заголовком, который, возможно, имел в виду мемуары 56-летней Деми Мур. Мемуары "Inside Out" действительно являются шокирующими, ведь тайны, которую раскрыла Деми, включая обвинение в том, что Эштон Катчер изменял ей во время их брака, свидетельствовали о правдивости ситуации.

"Я собирался нажать кнопку на действительно роковую кнопку "твитнуть". Потом я увидел своего сына, дочь и жену и удалил его".

Звезда сериала "Шоу 70-х" женился на своей бывшей коллегой по фильму Милой Кунис, с которой он вместе воспитывает 4-летнюю дочь Уайатт и 2-летнего сына Димитрия.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it.

