В Черкасском районе правоохранители прекратили незаконную вырубку леса (Фото, Видео)

Новости Украины:Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Правоохранителям Черкасского районного отделения Нацполиции сообщили о незаконной вырубке деревьев в лесополосе.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Черкасской области.

На указанном месте, возле Черкасс, полицейские обнаружили грузовик и 4-тырех мужчин. Злоумышленники ночь занимались вырубкой деревьев.

Незаконной деятельностью занимались граждане другой страны и житель Черкасского района.

Доказательства были изъято, на машину может быть наложен арест.

Открыто уголовное производство за ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка, перевозка, хранение и сбыт леса). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители изъяли в иностранцев пять пистолетов, более 30 патронов к ним, два глушителя и спецпринадлежности.