Скачать
Среда, 25.09.2019
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Трамп и Зеленский встретились (Фото)
Трамп и Зеленский встретились (Фото)
Мариуполь - Динамо: онлайн-трансляция матча
Мариуполь - Динамо: онлайн-трансляция матча
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

В Черкасском районе правоохранители прекратили незаконную вырубку леса (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
В Черкасском районе правоохранители прекратили незаконную вырубку леса (Фото, Видео)
16:24 Сегодня Телеграф Фото:нацполиция

Новости Украины:Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Правоохранителям Черкасского районного отделения Нацполиции сообщили о незаконной вырубке деревьев в лесополосе.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Черкасской области.

На указанном месте, возле Черкасс, полицейские обнаружили грузовик и 4-тырех мужчин. Злоумышленники ночь занимались вырубкой деревьев.

Незаконной деятельностью занимались граждане другой страны и житель Черкасского района.

Доказательства были изъято, на машину может быть наложен арест.

Открыто уголовное производство за ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка, перевозка, хранение и сбыт леса). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители изъяли в иностранцев пять пистолетов, более 30 патронов к ним, два глушителя и спецпринадлежности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Черкассы, УК Украины, Деревья, Злоумышленники, Вырубка леса, Черкасский район, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Не может быть!: смешивать помидоры и огурцы в одном салате - опасно
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
&quot;Мы не одобряем насилие&quot;: Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с &quot;Джокером&quot;
"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь