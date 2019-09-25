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Почувствовать себя преданным: Джордж Лукас разочаровался в "Звездных войнах" от Disney (Видео)

Почувствовать себя преданным: Джордж Лукас разочаровался в "Звездных войнах" от Disney (Видео)
17:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Disney купили "Звездные войны" за 4 млрд долларов, но не захотели воплощать идеи Лукаса.

В 2012 году Джордж Лукас продал конгломерату Disney собственную кинокомпанию Lucasfilm вместе с правами на франшизу "Звездные войны". Но 4 миллиарда долларов, которые режиссер и сценарист получил взамен, не уберегли его от разочарования. В мемуарах генерального директора Disney Боба Айгера "The Ride of a Lifetime" ("Поездка длиною в жизнь") говорится, что Лукас почувствовал себя преданным, когда ему сообщили, что новая трилогия "Звездных войн" будет отличаться от его задумки.

"В какой-то момент процесса Джордж сказал мне, что он закончил наброски для трех новых фильмов. Он согласился выслать нам три копии планов: один для меня, второй для [старшего исполнительного вице-президента компании Walt Disney] Алана Бравермана, и один для [сопредседателя и главного креативного директора студии] Алана Хорна, которого только что наняли для управления Walt Disney Studios. Алан Хорн и я прочитали планы Джорджа и решили, что нам нужно их купить, хотя в соглашении о покупке мы четко указали, что по контракту не обязаны придерживаться сюжета, который он изложил, - пишет Айгер. - Он знал, что я собираюсь твердо отстаивать свою позицию в вопросе творческого контроля, но ему было нелегко принять это. И поэтому он неохотно согласился консультировать нас по нашей просьбе. Я пообещал, что мы будем открыты для его идей, но не несем никаких обязательств".

Позже Айгер, Лукас, сценарист Майкл Арндт и президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди встретились на ранчо Скайуокера, чтобы обсудить идеи для нового фильма.

"Джордж сразу расстроился, когда они начали описывать сюжет. До него дошло, что мы не использовали историю, которую он представил во время переговоров, - продолжает Айгер. - Правда была в том, Кэти [продюсер новой трилогии], Джей Джей Абрамс [режиссер] и я обсудили направление, в котором должна развиваться сага, и согласились, что это не то, что наметил Джордж. Джордж знал, что мы не были связаны контрактом, но думал, что покупка его историй была молчаливым обещанием, что мы их используем".

Джордж Лукас был крайне разочарован тем, что его историю отбросили.

"Джордж почувствовал себя преданным, и хотя весь этот процесс никогда не был для него легким, вначале все оказалось слишком уж проблемным", - констатирует директор Disney.

Лукас долго носил в себе обиду. Так, в 2015 году в интервью он заявил, что продал свои фильмы белым работорговцам, хотя позже извинился за эту фразу.

"Я ошибся и использовал очень неуместную аналогию, и за это прошу прощения, - сказал он в заявлении, добавив, что выбрал Disney хранителями "Звездных войн" из-за большого уважения к компании. Лукас также добавил, что поражен рекордным успехом блокбастера "Звездные войны: Пробуждение силы," и очень гордится его режиссером и продюсером Джей Джей Абрамсом.

Напомним, что заключительная часть трилогии Абрамса "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выходит на большие экраны 18 декабря 2019 года.

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