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Сладкая парочка: Рами Малек и Люси Бойнтон на премьере сериала "Политик"

Сладкая парочка: Рами Малек и Люси Бойнтон на премьере сериала "Политик"
15:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Люси Бойнтон играет главную роль в сериале "Политик" от Netflix, и ее парень Рами Малек пришел поддержать свою возлюбленную на премьере 26 сентября.

Парочка Люси Бойнтон и Рами Малек определенно являются одной из самых милых голливудских пар. Они обнимались на вечеринке и выглядели так восхитительно вместе.

Для премьеры новой американской комедии от Netflix "Политик" Люси выбрала великолепное платье Dior, а Рами выглядел эффектно в полосатой рубашке и черных брюках. Хотя Рами и Люси очень сдержанная пара, но они любят удивлять своих поклонников.

Рами и Люси встретились и влюбились на съемках биографического фильма Фредди Меркьюри в 2018 году. Благодаря этой роли Рами Малек получил свой первый Оскар за лучшую мужскую роль. Когда его имя было объявлено победителем Оскара, он повернулся к Люси и поцеловал ее.

Пара недавно были в Италии на кинофестивале в Венеции. 1 сентября они были замечены на романтическом ужине вместе. Ранее в тот же день они посетили показ итальянского бренда Miu Miu и позировали вместе на красной дорожке.

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В сериале "Политик" Люси играет вместе с Беном Платтом, Гвинет Пэлтроу, Джессикой Лэнг, Зои Дойч. Рами Малек готовится к финальному сезону "Мистера Робота", премьера которого состоится 6 октября. В настоящее время он также снимает новый фильм о Бонде "Не время умирать". Актер собирается сыграть злодея Джеймса Бонда (Дэниел Крэйг).

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Свадьба, Знаменитости, Звезды, Предложение, Рами Малек, Богемская рапсодия, Люси Бойнтон.
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