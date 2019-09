Сладкая парочка: Рами Малек и Люси Бойнтон на премьере сериала "Политик"

Парочка Люси Бойнтон и Рами Малек определенно являются одной из самых милых голливудских пар. Они обнимались на вечеринке и выглядели так восхитительно вместе.

Для премьеры новой американской комедии от Netflix "Политик" Люси выбрала великолепное платье Dior, а Рами выглядел эффектно в полосатой рубашке и черных брюках. Хотя Рами и Люси очень сдержанная пара, но они любят удивлять своих поклонников.

Рами и Люси встретились и влюбились на съемках биографического фильма Фредди Меркьюри в 2018 году. Благодаря этой роли Рами Малек получил свой первый Оскар за лучшую мужскую роль. Когда его имя было объявлено победителем Оскара, он повернулся к Люси и поцеловал ее.

Пара недавно были в Италии на кинофестивале в Венеции. 1 сентября они были замечены на романтическом ужине вместе. Ранее в тот же день они посетили показ итальянского бренда Miu Miu и позировали вместе на красной дорожке.

bisexual culture is being turned on by rami malek and lucy boynton at the same time and not knowing who you like more pic.twitter.com/hS6j9cKZGW

— (@ramithequeen) 27 сентября 2019 г.