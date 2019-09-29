Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 29 сентября, вице-чемпион Украины Киев-Баскет проиграл второй матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

В Испании столичная команда потерпела фиаско от Сан-Пабло Бургос со счетом 62:96. Ключевой стала вторая четверть игры, в которой испанцы совершили приличный рывок в счете.

Лига чемпионов. Квалификация. Второй раунд.

Сан-Пабло Бургос (Испания) – Киев-Баскет (Украина) – 96:62 (26:20, 28:11, 26:13, 16:18)

В первом матче украинский коллектив уступил 83:86. Киевляне теперь продолжат выступления во второстепенном Кубке Европы ФИБА.