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Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов

Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов
22:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Сегодня, 29 сентября, вице-чемпион Украины Киев-Баскет проиграл второй матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

В Испании столичная команда потерпела фиаско от Сан-Пабло Бургос со счетом 62:96. Ключевой стала вторая четверть игры, в которой испанцы совершили приличный рывок в счете.

Лига чемпионов. Квалификация. Второй раунд.

Сан-Пабло Бургос (Испания) – Киев-Баскет (Украина) – 96:62 (26:20, 28:11, 26:13, 16:18)

Герун отлично показал себя в чемпионате Испании

В первом матче украинский коллектив уступил 83:86. Киевляне теперь продолжат выступления во второстепенном Кубке Европы ФИБА.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, Лига чемпоинов, Киев-Баскет.
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