Латвия и Литва частично бойкотируют сессию ПАСЕ

Латвия и Литва в Парламентской ассамблее Совета Европы будут частично бойкотировать осеннюю сессию ассамблеи из солидарности с Украиной.

В знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением делегации России присоединились Латвия и Литва. Об этом сообщает DW.

«Делегации Латвии и Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут частично бойкотировать осеннюю сессию ассамблеи из солидарности с Украиной. Об этом в понедельник, 30 сентября, в день открытия сессии заявила глава делегации Латвии Инес Либина-Егнере», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом члены делегации страны продолжат работать в политических группах и комитетах.

Тем временем в Страсбург на сессию ПАСЕ приехали лишь двое из четырех членов делегации Литвы. Двое других представителей страны таким образом выражают свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

30 сентября – 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Созданная в Верховной Раде 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявку на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет принимать участие в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение в ассамблею российской делегации.