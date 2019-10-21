SpaceX отправит на Луну спускаемый модуль Nova-C

В 2021 году SpaceX хочет отправить на Луну частный спускаемый модуль Nova-C.

Спускаемый модуль Nova-C, о котором вы почли в заголовке немного выше, не является детищем исключительно компании SpaceX. Это частный космический аппарат, разработанный и изготовленный специалистами компании Intuitive Machines, который, вероятно, в будущем будет доставлять полезные грузы на Луну по заказу американского космического агентства НАСА. Все это является частью программы НАСА под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая была запущена в мае 2019 года и целью которой является доставка грузов на Луну силами сторонних подрядчиков.

"Наша совместная работа с Intuitive Machines является примером сотрудничества частных компаний с НАСА с целью дальнейшего развития космической отрасли" - рассказывает Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), президент компании SpaceX. Отметим, что Intuitive Machines была одной из трех компаний, отобранных руководством НАСА для участия в программе CLPS. И стоит упомянуть, что программа CLPS является составной частью более масштабной программы под названием Artemis. Помимо запуска модуля Nova-C, в рамках этой программы будет выполнено создание космического скафандра следующего поколения и множество других работ.

Специалисты компании Intuitive Machines работают сейчас вместе со специалистами SpaceX над модернизацией ракеты Falcon 9, которой суждено понести к Луне спускаемый аппарат Nova-C. Полезный груз, который понесет на Луну аппарат Nova-C, будет состоять из предоставленных НАСА научных инструментов, которые должны провести на поверхности некоторые исследования, и другого оборудования "для демонстрации передовых космических технологий".

Запуск ракеты Falcon 9 с модулем Nova-C будет, как обычно, проводиться со стартовой площадки Launch Complex 39A Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде.

И в заключение отметим, что компания Intuitive Machines была основана выходцами из НАСА. Все основатели этой компании работали в свое время в проекте Project Morpheus, целью которого было создание спускаемого аппарата следующего поколения. Но данный проект из-за некоторых проблем в 2013 году был закрыт и его кадровый "костяк" открыл собственную компанию, направлением деятельности которой является создание различных автономных систем для космических аппаратов любого класса, включая пилотируемые и грузовые космические корабли, космических скафандров, беспилотных летательных аппаратов и промышленных систем.