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Манчестер Юнайтед собирается подписать игрока сборной Германии

Манчестер Юнайтед собирается подписать игрока сборной Германии
10:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Боссы Манчестер Юнайтед попытаются купить игрока Баварии.

Согласно сообщений английской прессы, Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает кандидатуру нападающего Баварии Томаса Мюллера для усиления коллектива.

В этом году атака английского клуба не блещет. В чемпионате Англии забито всего 10 голов в 9 матчах, а также 2 гола в 3 матчах группового этапа Лиги Европы. Поэтому попытка купить немецкого футболиста будет сделана ближайшей зимой.

Томас в этом сезоне потерял место в стартовом составе немецкого гранда. Во всех турнирах за Баварию он лишь раз отыграл полную игру. В его подписании заинтересован лично Оле Гуннер Сульшер.

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За мюнхенский клуб Мюллер дебютировал ещё в 2007 году, с тех пор в Бундеслиге он сыграл 325 матчей, в которых 110 раз поражал ворота соперников.

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Лига Европы, ФК Бавария, Манчестер Юнайтед, Томас Мюллер, Оле Гуннер Сульшер.
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