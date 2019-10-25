Манчестер Юнайтед собирается подписать игрока сборной Германии

Боссы Манчестер Юнайтед попытаются купить игрока Баварии.

Согласно сообщений английской прессы, Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает кандидатуру нападающего Баварии Томаса Мюллера для усиления коллектива.

В этом году атака английского клуба не блещет. В чемпионате Англии забито всего 10 голов в 9 матчах, а также 2 гола в 3 матчах группового этапа Лиги Европы. Поэтому попытка купить немецкого футболиста будет сделана ближайшей зимой.

Томас в этом сезоне потерял место в стартовом составе немецкого гранда. Во всех турнирах за Баварию он лишь раз отыграл полную игру. В его подписании заинтересован лично Оле Гуннер Сульшер.

За мюнхенский клуб Мюллер дебютировал ещё в 2007 году, с тех пор в Бундеслиге он сыграл 325 матчей, в которых 110 раз поражал ворота соперников.