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Но наращенных ресниц у меня нет: "Мисс Украина Вселенная" рассказала об отношении к пластике

Но наращенных ресниц у меня нет: "Мисс Украина Вселенная" рассказала об отношении к пластике
17:51 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Анастасия Суббота раскрыла правду о своей внешности.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота рассказала о своем отношении к пластическим операциям, а также призналась, прибегала ли она к подобным процедурам. По словам девушки, у нее все натуральное. "У меня даже нет наращенных ресниц, ногтей и всего остального", - рассказала красавица "КП" в Украине".

Анастасия также признается, что ничего не имеет против "силиконовых" красавиц, отмечая, что в современном мире "обращают внимание на разных женщин".

"У каждого свое видение красоты, мира и понятия о красоте. Если раньше люди были больше за натуральную красоту, то сейчас обращают внимания на разных женщин. Я за натуральную красоту. Но если у кого-то силиноковая грудь, то почему-бы и нет. Это их выбор. Я считаю, что они могут участвовать в конкурсах красоты. Мы же не знаем всей истории, может она себе сделала грудь, или у нее были явные недостатки", - говорит Суббота.

 
 
 
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Напомним, что финал конкурса красоты состоялся вечером 24 октября в Киеве. Анастасия Суббота получила титул "Мисс Украина Вселенная 2019" и возможность представить Украину на крупнейшем международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2019", финал которого состоится 8 декабря в США.

Анастасии 26 лет и родом она из Запорожья. Девушка давно работает профессиональной моделью, хотя она получила образование веб-дизайнера. Кроме того, Суббота увлекается хореографией, спортивной гимнастикой, рисованием и рыбалкой.

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Красота, Вселенная, Конкурс красоты, Анастасия Суббота, Победительница конкурса красоты, Мисс Украина Вселенная 2019.
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