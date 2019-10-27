Макгрегор жестко ответил Нурмагомедову-старшему

Конор Макгрегор ответил на инициативу Абдулманапа Нурмагомедова.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на инициативу Абдулманапа Нурмагомедова, известного тренера и отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предлагал Конору в качестве соперника одного из своих подопечных — Ислама Махачева, но ирландец высмеял идею подобного противостояния.

"Уважаю ваши тренерские методики и то, что вы сделали. Но я смеюсь над этим подхалимом и диетологом Исламом Махачевым в роли моего возможного соперника. Я не дерусь с изобличёнными стероидными мошенниками. Это твой сын, Абдул. Твой средний сын. Но мне достаточно уже получить старшего", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в ходе карьеры в UFC Ислам Махачев сдал положительную допинг-пробу. Тогда в его организме были обнаружены следы мельдония.