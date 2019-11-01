Что мы знаем о холере: причины, симптомы и советы, как избежать заболевания

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Холера убивает быстро, не размениваясь на постепенное истощение организма. Сначала зараженный чувствует себя нормально, а через полдня холера уже высосала из него все соки, оставив посиневший высохший труп.

На протяжении истории этот недуг выкашивал людей, вызвал 7 глобальных эпидемий и в дальнейшем уносит жизни 100 тысяч человек ежегодно.

Что известно о холере?

Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще – при употреблении загрязненной водой, овощами, фруктами, при купании и бытовых контактах. Без надлежащего лечения холера может привести к смерти.

Последний раз эта острая инфекционная болезнь появлялась на территории Украины в 2011 году. Тогда холера "гуляла" по Донецкой области. Медики зарегистрировали 33 случая болезни. С тех пор в Украине больше не фиксировали холеры. Летом 2019 года в Днестре на территории Молдовы обнаружили холероподобный вибрион. Правда, далеко болезнь не убежала.

Днестр – это третья по длине река в пределах Украины, которая также протекает по землям Молдовы. И именно там летом этого года обнаружили холероподобный вибрион. После повышения и резкого спада уровня воды, река была сильно загрязнена. Поэтому угроза холеры до сих пор очень близко к Украине.

Где живет холерный вибрион?

Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени, в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2 – 5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов, при низких температурах и в морской воде – от двух недель и более, в кишечнике отдельных речных и морских животных – до нескольких месяцев. Чаще всего холера ходит там, где отсутствует доступ к чистой воде и средствам санитарии.

Во время мировых холерных эпидемий, которые нахлынули на мир в 19 веке, в центре оказывались:

Индия;

Китай;

Япония;

Афганистан;

Закавказье;

Турция;

Африка.

В Европу болезнь попала через судна – к берегам Италии, Франции, Испании холера "приплыла" из египетского порта во время четвертой пандемии.

Кто находится в зоне риска?

Наибольший риск подхватить холеру у тех, кто не имеет доступа к чистой воде и средствам гигиены. Например, у жителей тех кварталов, где плохая инфраструктура. Также в зоне риска – лагеря для внутренне перемещенных лиц или беженцев, где нет санитарных норм: чистой воды и средств гигиены.

В 19 веке холера распространилась по всему миру со своего первоначального резервуара – дельты реки Ганг в Индии. В дальнейшем произошло шесть пандемий, которые унесли жизни миллионов людей на всех континентах. Текущая седьмая пандемия началась в 1961 году в Южной Азии, а в 1971 распространилась на Африку, 1991 – на Америку.

Сколько людей умирают от холеры

Год завершения отсутствует и мы не ошиблись: седьмая пандемия, то есть очень сильная эпидемия продолжается до сих пор. В 21 веке холера уносит тысячи жизней во всем мире. По данным ВОЗ, болезнь вызывает почти 3 миллиона случаев, ежегодно от холеры погибают 95 тысяч человек.

Симптомы холеры:

диарея

рвота;

боли в животе

мышечные судороги

обострение черт лица;

запавшие глаза;

посиневшие губы и ушные раковины

холодная кожа.

Холеру характеризует также синдром де Кервена, или так называемая "болезнь прачки". Это сморщенные конечности – так, как будто человек много времени провел в воде.

Лечится ли холера

Холера является легко излечимой болезнью. Большинство людей можно с успехом вылечить, своевременно применив оральные регидратационные соли. Их разводят в одном литре чистой воды. Пациентам с тяжелой степенью обезвоживания грозит дегидратационный шок, и необходимы срочные внутривенные вливания.

Как предупредить холеру

Чтобы избежать заболевания, нужно придерживаться простых правил:

Не покупайте продукты питания, в частности рыбу, в местах стихийной торговли.

Не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах.

Соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как принимать или готовить пищу, после посещения туалета.

Используйте чистую воду.

Мойте овощи и фрукты перед употреблением.

Тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением.