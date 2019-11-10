Днепр нанес поражение Химику в Суперлиге

Днепр сумел реабилитироваться перед болельщиками.

Днепр в домашнем матче одержал победу над действующим чемпионом Украины Химиком (65:57).

Днепряне с очень комфортным перевесом выиграли первую четверть, что и предопределило их успех в сегодняшнем матче. Второй и третьей периоды остались за Химиком, но в заключительном отрезке игры снова победил Днепр.

Самым результативным игроком матча стал защитник Днепра Иссуф Санон, набравший 25 очков.

Химик потерпел второе поражение в сезоне, но пока сохранил за собой второе место. Днепр вплотную приблизился к южненцам, у команды Дениса Журавлева, кроме того, есть одна игра в запасе.

В следующем матче Химик сыграет против Одессы, Днепр сразится с Черкасскими Мавпами.