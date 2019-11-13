Баканов прокомментировал отмену воинских званий и повышение зарплат в СБУ

Баканов заявил, что в СБУ хотят приравнять зарплаты к уровню зарплат судей Верховного суда.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о вероятности отмены воинских званий в СБУ, а также о необходимости повышать зарплаты ее сотрудникам.

В контексте разработки нового закона об СБУ, отвечая на вопрос о том, что демилитаризация больше всего тревожит сотрудников СБУ (речь идет о том, что воинские звания отменят, а это повлечет за собой потерю существенных льгот), Баканов сказал: "Да, будут специальные звания. Но этот вопрос действительно очень глубокий".

По словам председателя СБУ, сегодняшний статус военнослужащего у работников СБУ в том числе "дает какие-то плюсы". "Сегодня военнослужащие - это наиболее социально защищенная категория работников. Если этого статуса лишить работников Службы безопасности, то что мы будем иметь? У нас и так сегодня самая маленькая зарплата среди всех представителей блока национальной безопасности и обороны. А так она станет еще меньше, и мы обращали на это внимание", - отметил председатель СБУ.

"Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату к уровню зарплат судей Верховного суда. Например, почему председатель Службы безопасности Украины должен получать средств меньше, чем председатель Верховного суда Украины?", - отметил Баканов.

На вопрос: "Сколько сегодня Вы получаете?" Баканов ответил: "57 тысяч гривен".

В то же время отно сительно упреков, что СБУ "является коррумпированной", ее председатель заявил: "Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить на такую заработную плату. Я могу вам показать графики ... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности".