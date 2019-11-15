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В Минкульте предлагают наказывать журналистов за распространение фейков

В Минкульте предлагают наказывать журналистов за распространение фейков
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Журналистов хотят привлекать как к уголовной так и к административной ответственности.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины подчеркивают необходимость усиления ответственности за распространение дезинформации журналистами.

Об этом во время публичной дискуссии на тему: "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейков)" заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

"При этом мы должны понимать, что мы должны усилить ответственность, в том числе за распространение дезинформации. В случае, если это было одноразовое распространение дезинформации, нет системного подхода, то это административная ответственность. В случае, если это умышленное, систематическое распространение дезинформации, то мы понимаем, что это целенаправленная работа против общества, в соответствии с это будет уголовная ответственность", - сообщил Максимчук.

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Также по его словам, административная ответственность будет применяться к медиа, которые не сообщают свои исходные данные, "поскольку это не позволяет реализовывать право на защиту тем, чьи интересы были нарушены".

По его словам, к уголовной информации относится также умышленное распространение дезинформации по заказу третьего лица, которое причинило вред. "За вмешательство в деятельность журналиста или СМИ, с целью в том числе распространения дезинформации, также должна быть уголовная ответственность", - добавил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в частности, "положение относительно требований и стандартов новостей".

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе Президента о "требованиях и стандартах новостей" является терминологическим недоразумением.

В то же время в МКМС заявили, что в Украине должна быть организация, которая разработает для журналистов рекомендации, касающиеся профессиональных стандартов и этики,Зато и следить за их соблюдением.

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Законопроект, СМИ, Минкульт, Анатолий Максимчук, Ответственность журналистов.
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