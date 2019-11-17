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В Нью-Йорке прошел молебен по жертвам Голодомора (Фото и видео)

В Нью-Йорке прошел молебен по жертвам Голодомора (Фото и видео)
04:39 Сегодня Телеграф Укринформ

В кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке состоялся молебен по жертвам Голодомора в Украине.

В субботу, 16 ноября, в кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке состоялся поминальный молебен по жертвам Голодомора в Украине.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, литургию отслужили священнослужители трех конфессий - Украинской православной церкви США, Украинской греко-католической и Римско-католической церквей.

В поминальных мероприятиях приняли участие представители украинского дипломатического корпуса в Нью-Йорке, американские политики и представители городской власти.

Председатель Украинского конгрессового комитета Андрей Фудей, выступая в соборе Святого Патрика, напомнил, что около 20 стран мира официально признали голодомор геноцидом. В то же время, по его словам, Россия «продолжает в отношении Украины такую же политику, развязав войну 2014 года».

Солидарность с украинской громадой выразили сенатор Чак Шумер и представитель городского совета Нью-Йорка Каролина Ривера.

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«Я солидарна с украинской громадой, которая чтит память жертв Голодомора, - сказала Каролина Ривера в комментарии Укринформу. - Я лично поддерживаю тесные связи с ней, посещаю фестивали и другие мероприятия, которые проводятся на Манхэттене в так называемой Малой Украине. Украинская громада очень много значит для Нью-Йорка, Америки и всего мира. Украинцы сохраняют свою культуру, традиции, и Нью-Йорк всячески им способствует в этом».

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко напомнил в комментарии Укринформу, что год назад по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, соавторами которой выступили почти 40 стран.

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Украина, США, Голодомор, Нью-Йорк.
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