Аэропорт Катара исправил название Kiev на Kyiv

Аэропорт "Хамад" исправил название столицы Украины на верное.

Международный аэропорт "Хамад" в Катаре начал использовать корректное написание названия столицы Украины.

Об этом в Facebook информирует Посольство Украины в Катаре.

“Благодаря проводимой Посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт "Хамад" (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написания нашей столицы г.Киев. Отныне имеем Kyiv!”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, информационная кампания #CorrectUA, инициированная МИД Украины, стартовала в октябре 2018 года.

МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.