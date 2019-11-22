Скачать
Пятница, 22.11.2019
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
Бешикташ определился с судьбой Кариуса
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Как быстро избавиться от головной боли без лекарств

Смотрите фото (4)
Как быстро избавиться от головной боли без лекарств
08:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Все мы периодическио испытываем головную боль. Так как же с ней бороться?

  • 1

    Головная боль – один из самых распространенных болевых симптомов.

    Аврал на работе, городская суета, стрессы… Как результат — головная боль. Пора положить конец этим мучениям! Какие же существуют способы избавления от головной боли? Мы отобрали для тебя самые действенные.

    Мимическая гимнастика

    Несколько простых мимических упражнений отлично снимают напряжение лицевых мышц, которое может вызывать головную боль. Попробуй выполнить несколько вариантов перед зеркалом: Подними брови вверх и расслабься, дай им опуститься самим. Закрой глаза, поверни глазные яблоки в одну сторону. Сделай это быстро, немного задержись в таком положении, расслабься. Открой рот, подвигай челюстью вправо и влево. Сморщи нос, будто нюхаешь что-то неприятное. Строй гримасы, как будто ты ребенок.

  • 2

    Защищай глаза

    Голова может болеть и от напряжения глаз. Яркий свет, будь то солнце, лампы дневного света, телевизор или экран компьютера, заставляет напрягать зрение, щуриться, что в итоге приводит к головной боли. Поэтому обязательно устраивай себе перерывы: отходи от компьютера и не забывай о гимнастике для глаз.

  • 3

    Восполни дефицит магния

    Недостаток в организме такого важного микроэлемента, как магний, может вызывать периодические головные боли или даже мигрени. Дело в том, что магний способствует расслаблению мышц, он также снимает спазм сосудов, в результате улучшается циркуляция крови, в мозг поступает больше кислорода, и головная боль утихает.

ТОП 3 простых способа ускорения обмена веществ

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, голова, Головная боль, Советы медиков, Как быстро избавиться от головной боли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
05 Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арахамия о пранкере &quot;Джокере&quot;: Он наш союзник
Арахамия о пранкере "Джокере": Он наш союзник
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
На Донбассе травмированы трое украинских военных
На Донбассе травмированы трое украинских военных
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь