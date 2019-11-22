Как быстро избавиться от головной боли без лекарств

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Головная боль – один из самых распространенных болевых симптомов.

Аврал на работе, городская суета, стрессы… Как результат — головная боль. Пора положить конец этим мучениям! Какие же существуют способы избавления от головной боли? Мы отобрали для тебя самые действенные.

Мимическая гимнастика

Несколько простых мимических упражнений отлично снимают напряжение лицевых мышц, которое может вызывать головную боль. Попробуй выполнить несколько вариантов перед зеркалом: Подними брови вверх и расслабься, дай им опуститься самим. Закрой глаза, поверни глазные яблоки в одну сторону. Сделай это быстро, немного задержись в таком положении, расслабься. Открой рот, подвигай челюстью вправо и влево. Сморщи нос, будто нюхаешь что-то неприятное. Строй гримасы, как будто ты ребенок.