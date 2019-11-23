Xiaomi Redmi 4X обновят до MIUI 11

Бюджетник Xiaomi Redmi 4X получит новое обновление до MIUI 11.

Бюджетник Xiaomi Redmi 4X вышел в начале 2017 года, и никто уже не рассчитывал на то, что производитель продолжит поддержку этого смартфона. Однако Xiaomi не забыла о своем «старичке» и, как и обещала, обновила его до MIUI 11.

Кто обновился

Стабильную версию прошивки уже начали получать украинские пользователи. Также обновление получают «соседи» из Польши.

Апдейт весит 483 МБ. На его установку потребуется 30–40 минут.

Правда, чуда не случилось, и MIUI 11 для Redmi 4X все еще использует в качестве базы Android 7.

Что нового

После обновления по умолчанию изменились обои и рингтоны. Например, можно выбрать еженедельный будильник, который воспроизводит различные звуки природы в зависимости от дня недели.

Также обновился интерфейс. MIUI позволяет скрывать уведомления приложений, входящие вызовы и другие личные объекты. Они будут по-прежнему отображаться на экране, но видеть их будет только владелец смартфона.

Кроме того, добавлена возможность блокировки контактов Google, ускорение игр, быстрые ответы в приложениях и др.