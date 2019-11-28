Эксперты рассказали о вреде и пользе фейхоа и как правильно его есть

Фейхоа – это вкуснейший тропический фрукт с забавным названием и необыкновенным вкусом.

Плоды фейхоа, хотя и появляются на прилавках каждую осень, еще не стали популярными у нас в той мере, в какой они этого заслуживают. Мы расскажем, почему стоит обязательно включить этот экзотический фрукт в свое осеннее меню.

Что такое фейхоа

Фейхоа – это вечнозеленый кустарник семейства миртовых, с красивыми листьями, темными сверху и серебристыми снизу. Он имеет малозаметные плоды, темно-зеленые с восковым налетом. Растет фейхоа в субтропиках. Его ягоды продолговатой формы, с плотной, сочной мякотью, кисло-сладкой на вкус, с особым ароматом, напоминающим то ли землянику, то ли ананас. Созревают плоды в конце октября, но, даже достигнув полной зрелости, остаются совершенно зеленого цвета. В Европе фейхоа появилась в конце XIX века.

Польза фейхоа

В ягодах содержится довольно много пектиновых веществ, сахар, яблочная кислота и, главное, – йод. Поэтому, прежде всего, фейхоа нужна людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы. У нее есть одна интересная особенность – йод впитывается растением не только из земли, но и из морского воздуха, а больше его в плодах, которые выросли ближе к морю.

Фейхоа едят в основном в свежем виде: добавляют в салаты, протирают с сахаром. При этом кожицу можно не счищать, так сохраняется больше витаминов, хотя она придает вяжущий вкус. Из фейхоа готовят желе, джемы, компоты, пастилу.

Но из зеленого фрукта можно приготовить не только сладости. Салат из него со свеклой, грецкими орехами, заправленный растительным маслом, понравится тем, кто не желает набирать лишние килограммы. Калорийность фейхоа – 55 ккал на 100 г.

Как приготовить варенье из фейхоа

Лучше всего на зиму заготовить "живое" варенье – плоды перетирают с сахаром, на 1 кг плодов 1 кг сахара, не подвергая их тепловой обработке, и тем самым сохраняют в все полезные вещества. Хранить его нужно в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Для необычного вкуса можно к этой смеси добавить измельченные грецкие орехи или фундук.