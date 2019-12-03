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Вторник, 03.12.2019
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Знаменательные события в истории: 3 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 3 декабря 2019 года
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 3 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день инвалидов.

Всемирный день компьютерной графики.

Международный день борьбы с пестицидами.

История:

1872 - На обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о Всемирном потопе.

1967 - в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.

1971 - начало третьей индо-пакистанской войны.

1984 - Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, и сотни тысяч пострадали.

1989 - президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны".

1991 - распущен КГБ СССР.

1992 - отправлено первое  СМС сообщение.

1997 - подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

1999 - Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.

Родились в этот день:

1368 - Карл VI, Безумный король Франции (1380-1422) из династии Валуа.

1908 - Анна Стэн, американская актриса украинского происхождения.

1911 - Нино Рота, итальянский композитор.

1948 - Оззи Осборн, британский рок-музыкант, участник группы Black Sabbath.

1960 - Джулианна Мур, американская актриса, лауреат премии "Оскар".

1972 - Олег Ляшко, украинский политик и журналист.

1973 - Холли Мэри Комбс, американская актриса.

1985 - Аманда Сайфред, американская актриса.

Ушли из жизни:

1789 - Клод Жозеф Верне, французский пейзажист-маринист.

1863 - Орас Верне, французский художник.

1892 - Афанасий Афанасьевич Фет, русский поэт.

1894 - Роберт Стивенсон, шотландский писатель и поэт, автор "Острова сокровищ".

1919 - Пьер Огюст Ренуар, французский художник.

1926 - Галина Бениславская, советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина.

1978 - Иван Кавалеридзе, украинский режиссёр и сценарист.

1999 - Скэтмен Джон, американский джазовый музыкант и поэт.

Именины:

Александр, Анатолий, Анна, Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Николай, Фекла.

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История, Праздники, Именины, 3 декабря, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
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