Знаменательные события в истории: 3 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день инвалидов.
Всемирный день компьютерной графики.
Международный день борьбы с пестицидами.
История:
1872 - На обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о Всемирном потопе.
1967 - в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.
1971 - начало третьей индо-пакистанской войны.
1984 - Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, и сотни тысяч пострадали.
1989 - президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны".
1991 - распущен КГБ СССР.
1992 - отправлено первое СМС сообщение.
1997 - подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.
1999 - Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.
Родились в этот день:
1368 - Карл VI, Безумный король Франции (1380-1422) из династии Валуа.
1908 - Анна Стэн, американская актриса украинского происхождения.
1911 - Нино Рота, итальянский композитор.
1948 - Оззи Осборн, британский рок-музыкант, участник группы Black Sabbath.
1960 - Джулианна Мур, американская актриса, лауреат премии "Оскар".
1972 - Олег Ляшко, украинский политик и журналист.
1973 - Холли Мэри Комбс, американская актриса.
1985 - Аманда Сайфред, американская актриса.
Ушли из жизни:
1789 - Клод Жозеф Верне, французский пейзажист-маринист.
1863 - Орас Верне, французский художник.
1892 - Афанасий Афанасьевич Фет, русский поэт.
1894 - Роберт Стивенсон, шотландский писатель и поэт, автор "Острова сокровищ".
1919 - Пьер Огюст Ренуар, французский художник.
1926 - Галина Бениславская, советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина.
1978 - Иван Кавалеридзе, украинский режиссёр и сценарист.
1999 - Скэтмен Джон, американский джазовый музыкант и поэт.
Именины:
Александр, Анатолий, Анна, Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Николай, Фекла.