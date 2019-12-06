В США приняли резолюцию в отношении Израиля

Палата представителей в пятницу приняла резолюцию, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта только с позиции "два государства для двух народов", что согласуется с предыдущей политикой США.
Об этом передает собственный корреспондент Укринформа.
"Только решение о существовании двух государств..., - говорится в резолюции, — может обеспечить выживание Израиля как еврейского демократического государства и удовлетворить законные стремления палестинского народа иметь свое собственное государство".
США, в соответствии с документом, могут поддерживать только те решения, которые «согласуются с предыдущими предложениями Соединенных Штатов относительно признания права палестинцев на самоопределение и усиления долговременной безопасности Израиля и нормализации его отношений со своими соседями».
Напоминаем, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты больше не будут продвигать политику «два государства для двух народов», которую Вашингтон отстаивал десятилетиями, и делал шаги, которые противоречат предыдущей позиции США.
В ноябре администрация Трампа объявила, что США больше не считают израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права, весной Трамп официально признал спорные Голанские высоты израильской территорией, а в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство США из Тель-Авива.