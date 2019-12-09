Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой

Новости Украины:Встречи Зеленского и Путина пока не было, продолжается встреча четырех лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным позже, пока продолжаются переговоры четырех лидеров в Нормандском формате.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - сказал на брифинге во дворе Елисейского дворца заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий", - сказал Тимошенко на вопрос журналистов.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита - Ред.), а его еще нет, поэтому всё сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это всё будет".

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.