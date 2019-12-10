Месси не попал в заявку Барселоны на матч ЛЧ: комментарий Вальверде

Новости спорта:Лидер Барселоны пропустит матч против Интера в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде объяснил, почему нападающий и капитан Лионель Месси не попал в заявку на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с Интером.

"Это важное испытание для нашей команды. Да, мы уже вышли в плей-офф. Но наша задача не меняется – мы хотим побеждать. Полагаю, Интер будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На Камп Ноу соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой.

Мы начали побеждать. Учитывая это, а также грядущие матчи, я принял решение дать Лионелю Месси отдохнуть. В прошлом году мы провели тут отличный поединок, хотя тоже играли без Месси", – цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.

Матч Интер — Барселона состоится во вторник, 10 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.