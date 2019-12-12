Челси потроллил Роналду после победы над Лиллем в ЛЧ

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сесар Аспиликуэта забил больше голов, чем Криштиану Роналду.

Пресс-служба "Челси" потроллила форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы синих в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем" (2:1).

Так, после встречи с "догами" в испаноязычном "твиттере" лондонского клуба появилось сообщение следующего содержания: "В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сесар Аспиликуэта забил больше голов, чем Криштиану Роналду. Факт, который не подвергается обсуждению".

Аспиликуэта отметился забитым мячом в матче с "Лиллем" на 35-й минуте. Для испанца этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в 6 матчах. На счету Роналду 1 забитый мяч в 5 встречах. Увеличить свой бомбардирский показатель португалец может в сегодняшнем матче с "Байером".