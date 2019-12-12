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Четверг, 12.12.2019
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Челси потроллил Роналду после победы над Лиллем в ЛЧ

Челси потроллил Роналду после победы над Лиллем в ЛЧ
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сесар Аспиликуэта забил больше голов, чем Криштиану Роналду.

Пресс-служба "Челси" потроллила форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы синих в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем" (2:1).

Так, после встречи с "догами" в испаноязычном "твиттере" лондонского клуба появилось сообщение следующего содержания: "В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Сесар Аспиликуэта забил больше голов, чем Криштиану Роналду. Факт, который не подвергается обсуждению".

Аспиликуэта отметился забитым мячом в матче с "Лиллем" на 35-й минуте. Для испанца этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в 6 матчах. На счету Роналду 1 забитый мяч в 5 встречах. Увеличить свой бомбардирский показатель португалец может в сегодняшнем матче с "Байером".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Челси, Футбол, Сесар Аспиликуэта, Новости футбола.
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