Что делать если кровоточат десны?

Кровоточивость десен во время чистки зубов – не повод впадать в панику.

Для того чтобы десна были здоровыми и не кровоточили, стоматологи советуют обратить внимание только на один аспект – правильность ухода за полостью рта. Не нужны никакие дополнительные лекарства или витамины, важно всего лишь правильно и вовремя чистить зубы.

Естественно, чистить зубы необходимо утром и вечером. Утром – чтобы освежить дыхание после сна, а вечером – чтобы очистить полость рта от различных микроб и бактерий, а также на протяжении восьми часов дать зубам отдохнуть в идеальной чистоте.

Если вы уверены, что правильно чистите зубы и делаете это тщательно, а кровь все равно время от времени появляется, обратите внимание еще на два момента.

Во-первых, это зубная нить. Ей следует пользоваться по вечерам, когда вы никуда не торопитесь. С помощью нити можно убрать остатки пищи в труднодоступных для щетки местах.

Во-вторых, йоржик. Он бывает мягким и жестким и выполняет вспомогательную к зубной щетке функцию.

Здоровые и ухоженные десна должны быть только светлого розового цвета.