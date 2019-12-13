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Что делать если кровоточат десны?

Что делать если кровоточат десны?
09:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Кровоточивость десен во время чистки зубов – не повод впадать в панику.

Для того чтобы десна были здоровыми и не кровоточили, стоматологи советуют обратить внимание только на один аспект – правильность ухода за полостью рта. Не нужны никакие дополнительные лекарства или витамины, важно всего лишь правильно и вовремя чистить зубы.

Естественно, чистить зубы необходимо утром и вечером. Утром – чтобы освежить дыхание после сна, а вечером – чтобы очистить полость рта от различных микроб и бактерий, а также на протяжении восьми часов дать зубам отдохнуть в идеальной чистоте.

Если вы уверены, что правильно чистите зубы и делаете это тщательно, а кровь все равно время от времени появляется, обратите внимание еще на два момента.

Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день

Во-первых, это зубная нить. Ей следует пользоваться по вечерам, когда вы никуда не торопитесь. С помощью нити можно убрать остатки пищи в труднодоступных для щетки местах.

Во-вторых, йоржик. Он бывает мягким и жестким и выполняет вспомогательную к зубной щетке функцию.

Здоровые и ухоженные десна должны быть только светлого розового цвета.

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Десна, Зубы, Здоровые зубы, Здоровье зубов, Советы медиков, Кровоточат десна.
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