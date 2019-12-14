"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности

Аваков рассказал подробности парижской истерики Суркова.

Во время саммита "нормандской четверки" в Париже Владислава Суркова, помощника президента РФ раздражало, когда делегация Украины разговаривала на украинском языке.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит на украинском языке. Это Суркова очень раздражало", - сказал Резников.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков рассказал детали инцидента, когда у Суркова в Париже произошла истерика.

"Там был момент, когда украинская делегация настаивала... Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить двадцать лет... Простая беседа. Говорит, давайте этот пункт отдельно должны согласовать советники. Советники вышли, и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее... Вадим (Пристайко, глава МИД - ред.) был как скала, Ермак (Андрей, помощник Президента - ред.) был как скала, мы все были (как скалы – ред.)", - отметил Аваков.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялся саммит в "нормандском формате". Чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

10 декабря Аваков заявил, что у Суркова в Париже "сдали нервы".