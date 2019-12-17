В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото

Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, официальная церемония встречи состоялась на площади у резиденции президента Азербайджанской Республики.

Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева.

Также будут подписаны двусторонние документы. Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

Как сообщалось, в рамках визита в Азербайджан Зеленский встретится с премьер-министром страны Али Асадовым, примет участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума. Кроме того, Зеленский вместе с супругой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.