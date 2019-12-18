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Макрон назначил нового уполномоченного по вопросам пенсионной реформы

Макрон назначил нового уполномоченного по вопросам пенсионной реформы
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Новым уполномоченным по пенсионной реформе стал Лоран Петражевский, который по совместительству является спикером президентской партии.

Правительство Франции назначило нового верховного комиссара по вопросам пенсионной реформы.

Назначение произошло на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста против предложенной властями пенсионной реформы.

Новым верховным комиссаром по вопросам пенсионной реформы стал Лоран Петражевский - депутат парламента от партии президента Эммануэля Макрона "Республика, вперед!", который также выполняет обязанности спикера этой политической силы.

16 декабря подал в отставку правительственный уполномоченный по пенсионной реформе Жан-Поль Делевуа, который имел конфликт финансовых интересов, получая поступления не за правительственную деятельность.

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Во Франции продолжается четырнадцатый день общенациональной забастовки и массовых акций протеста против правительственной пенсионной реформы.

Больше всего от забастовки, где главными организаторами выступают профсоюзы транспортников, страдает Париж. Во французской столице фактически парализовано движение общественного транспорта: не работает большинство линий метрополитена и отменены поезда.

Накануне в Париже прошли многотысячные марши работников многих отраслей, включая транспортников, врачей и учителей.

По данным социологических опросов, более 60% французов поддерживают забастовку.

Предлагаемая правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию - 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивания, т.е. 64 года. Правда, это будет касаться только тех, кто родился после 1975 года.

В правительстве объясняют, что цель фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года - необходимость сбалансирования пенсионного бюджета.

Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, кто будет иметь минимальный стаж.

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Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы, вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.

С критикой правительственного законопроекта о пенсионной реформе выступили крупнейшие французские профсоюзы FO, CFDT и CGT. Они отмечают, что правительственная пенсионная реформа пересекла "красные линии".

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Все по теме:

Париж, Франция, Пенсионная реформа, Правительство Франции, Эммануэль Макрон, Лоран Петражевский.
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