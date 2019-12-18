Макрон назначил нового уполномоченного по вопросам пенсионной реформы

Правительство Франции назначило нового верховного комиссара по вопросам пенсионной реформы.
Назначение произошло на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста против предложенной властями пенсионной реформы.
Новым верховным комиссаром по вопросам пенсионной реформы стал Лоран Петражевский - депутат парламента от партии президента Эммануэля Макрона "Республика, вперед!", который также выполняет обязанности спикера этой политической силы.
16 декабря подал в отставку правительственный уполномоченный по пенсионной реформе Жан-Поль Делевуа, который имел конфликт финансовых интересов, получая поступления не за правительственную деятельность.
Во Франции продолжается четырнадцатый день общенациональной забастовки и массовых акций протеста против правительственной пенсионной реформы.
Больше всего от забастовки, где главными организаторами выступают профсоюзы транспортников, страдает Париж. Во французской столице фактически парализовано движение общественного транспорта: не работает большинство линий метрополитена и отменены поезда.
Накануне в Париже прошли многотысячные марши работников многих отраслей, включая транспортников, врачей и учителей.
По данным социологических опросов, более 60% французов поддерживают забастовку.
Предлагаемая правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию - 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивания, т.е. 64 года. Правда, это будет касаться только тех, кто родился после 1975 года.
В правительстве объясняют, что цель фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года - необходимость сбалансирования пенсионного бюджета.
Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, кто будет иметь минимальный стаж.
Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы, вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.
С критикой правительственного законопроекта о пенсионной реформе выступили крупнейшие французские профсоюзы FO, CFDT и CGT. Они отмечают, что правительственная пенсионная реформа пересекла "красные линии".