В каком возрасте люди начинают стареть

В указанном возрастном периоде часто наблюдаются проблемы, связанные с дисфункцией мышц и ухудшением структуры костей.

Ученые из США выяснили, что человеческий организм начинает стареть позже, чем принято считать.

Исследования, которые ранее были посвящены этому вопросу, показали, что организм начинает изнашиваться и стареть после наступления 30-летия.

Но недавний эксперимент поставил под сомнения прошлые утверждения. Согласно новым сведениям люди стареют после 39 лет. Перешагнув эту отметку, в организме начинают происходить процессы, которые подходят под определение – старение.

Было установлено, что достигнув 39 лет, у человека начинает притупляться интеллектуальная деятельность мозга.

Начинает активно вырабатываться меланин, отвечающий за нормальное функционирование организма, защищая его. Такие процессы в организме свидетельствуют о его постепенном старении.