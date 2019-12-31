Эксперты назвали полезные свойства чеснока

Чеснок считается крайне полезным продуктом, который может влиять на все системы человеческого организма.

В чем именно его польза, а также о вреде овоща, рассказывает МедикФорум.

Состав чеснока

В составе чеснока очень много полезных минералов. Так, в нем есть калий, магний, натрий, фосфор, хлор, железо, йод, кобальт, марганец, селен, медь и цинк. Все они необходимы человеку для нормального функционирования систем. Кроме того, польза чеснока определяется многообразием витаминов: В1, В2, В4, В5, В6 и В9, а также С, К, РР.

Самое интересное, что в чесноке есть редкие элементы. К ним можно отнести природный эфир аллицин — это антиоксидант и снтисептик, который придаёт чесноку острый и резкий вкус и запах.

Полезные свойства чеснока

Разумеется, такой богатый состав определяет всю пользу этого растения. Он полезен как для здоровых, так и для тех, у кого здоровье подорвано. Поэтому стоит обратить внимание на его употребление каждому человеку.

Во-первых, чеснок полезен для пищеварительной системы. Благодаря этому растению желудок лучше переваривает тяжёлую пищу, поэтому во многих кухнях мира его добавляют к мясу и жирным блюдам. Кроме того, чеснок благотворно сказывается на работе печени и желчного пузыря. В последнем увеличивается выработка желчи и уменьшается количество «собственных» жиров печени. А природный эфир аллицин раздражает стенки желчного пузыря и «прогоняет» фермент в ЖКТ.

Во-вторых, полезное свойство чеснок заключается в снижении уровня «плохого» холестерина. Это липопротеины низкой плотности, которые транспортируют общий холестерин по клеткам, после чего оседают на сосудах. Тем самым, чеснок позволяет снизить болезни сердца и сосудов, нормализовать давление.

В-третьих, чеснок препятствует образованию тромбов. Оказывается, как только в кровь выбрасываются тромбоксаны, тромбоциты активно слипаются. Но совокупность веществ позволяет заблокировать процесс образования тромбоксана уже через 1-2 часа после употребления чеснока.

В-четвёртых, чеснок будет полезен при атеросклерозе. Серосодержащие соединения рассасывают внутрисосудистые тромбы. Регулярный приём растения повысит фибринолитическую активность на 130%.

В-пятых, чеснок — идеальное средство для защиты от рака. Его полезные свойства в этом плане заключаются в том, что он защищает от свободных радикалов за счёт содержания аллицина. Чеснок позволяет подавить раковые клетки.

Также чеснок способен подавить рост патогенных микроорганизмов. Он может убить бактерии, штаммы кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка. Помощником здесь выступает аллицин и серосодержащие соединения.

И наконец, чеснок полезен в плане повышения выносливости. Его ели с древних времен, чтобы увеличить работоспособности. Поэтому для повышения силы можно включить в рацион чеснок — сразу заметите разницу.