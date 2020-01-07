Милованов объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

По словам Тимофея Милованова, фиксированный курс гривны приведет к девальвации национальной валюты.

Министр экономики Тимофей Милованов объяснил, что фиксированный курс гривны привел бы к быстрой девальвации, как это уже случалось раньше. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Милованов процитировал пост гендиректора "ОТП-Лизинг" Андрей Павлушин о том, что в Украине есть две проблемы: курс растет и курс падает.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же.

Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется.Особенно на импортные товары.

И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают. Это нормально ", - пишет министр.

Милованов отмечает, что изменить эту ситуацию фиксацией курса невозможно.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах.

Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменений в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания.

Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", - объясняет глава Минэкономики. Также министр отметил, что курс гривны в 2020 году будет трудно предсказать.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", - резюмирует Милованов.